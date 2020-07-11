Ракетный удар крейсера «Петр Великий» в Баренцевом море сняли на видео

Москва, 11 июля. Видео пуска противокорабельной крылатой ракеты с тяжелого атомный ракетного крейсера «Петр Великий» в Баренцевом море опубликовали в Сети.

На кадрах записи можно видеть удар по условному противнику с разных ракурсов. Сначала на палубе корабля открывается люк, из которого вырывается пламя и дым, после чего происходит пуск ракеты.

Как уточняет телеканал RT, в учениях в Баренцовом море также принял ракетный крейсер «Маршал Устинов». При поддержке бомбардировщиков Ту-22М3 корабли нанесли удар по группировке условного противника крылатыми ракетами «Гранит» и «Вулкан».

Всего в учениях были задействованы более 30 надводных кораблей, подлодок, порядка 20 летательных аппаратов и 40 единиц техники береговых ракетно-артиллерийских войск и войск ПВО Северного флота.

Отметим, что на сегодняшний день «Петр Великий» является крупнейший в мире действующим неавианесущим ударным боевым кораблем с атомной энергетической установкой. На вооружение российского флота крейсер поступил в 1998 году.