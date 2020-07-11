Карасев рассказал о реальном отношении украинских политиков к народу

Киев, 11 июля. Действия украинских политиков свидетельствуют об их неуважении к собственному народу. Об этом заявил украинский политолог Вадим Карасев.

По его словам, у занимающихся политикой людей вырабатывается токсин цинизма и неискренности, так как иногда им приходится идти на ухищрения ради интересов своей страны.

«Но проблема в другом — слишком большая разница между тем, что в кулуарах, коридорах и в закрытой связи, и тем, что на публику. С одной стороны, Порошенко и его сторонники могут сказать: «Ради страны он мог и не то сказать». А зачем тогда идти и говорить людям другое? Людей считают за быдло, дураков, лохов. Они думают, что людям можно лапшу вешать», — отметил Карасев.

Он также добавил, что украинские политики демонстрируют неуважение к своим избирателям в отличие от западных коллег. Карасев подчеркнул, что Порошенко и другие украинские политики «держат людей за скот».

«Они просто людей не считают за людей, за тех, кому иногда можно сказать правду, что вот такая ситуация, а не просто тупо обманывать, как последний скот», — сказал Карасев в эфире телеканала «NewsOne».

Стоит отметить, что экс-президент Украины Петр Порошенко является фигурантом 16 уголовных дел. Дела касаются легализации доходов, полученных преступным путем и вмешательства в деятельность судей. Кроме того, бывший украинский лидер подозревается в государственной измене, злоупотреблении властью и служебным положением.

В начале июля в Киеве состоялось судебное заседание по избранию меры пресечения Петру Порошенко. В ходе заседания Порошенко призвал Зеленского «нанести удар», упрятав его за решетку.