Хавбек турецкого «Кайсериспора» может перейти в «Зенит» за 5 млн евро

Санкт-Петербург, 11 июля. Полузащитник турецкого «Кайсериспора» Бернард Менс, которым интересовались «Спартак» и «Локомотив», может перейти в «Зенит».

Петербургский клуб уже ведет переговоры о трансфере хавбека. По данным журналиста Сафака Малатьи, за 25-летнего Менса сине-бело-голубые готовы отдать 5 млн евро.

????Mensah için Zenit'in teklifi bonservis dahil 5M€. https://t.co/WRpVE6WLJH — Şafak Malatya (@SafakSina1903) July 10, 2020

В этом сезоне чемпионата Турции Бернард провел 24 матча. На его счету пять голов и восемь результативных передач. Однако после 31 тура «Кайсериспор» располагается в зоне вылета.