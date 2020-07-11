Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Спорт
  /  Обновлено: 

Хавбек турецкого «Кайсериспора» может перейти в «Зенит» за 5 млн евро

57
0 Оставить комментарий

Хавбек турецкого «Кайсериспора» может перейти в «Зенит» за 5 млн евроСанкт-Петербург, 11 июля. Полузащитник турецкого «Кайсериспора» Бернард Менс, которым интересовались «Спартак» и «Локомотив», может перейти в «Зенит».

Петербургский клуб уже ведет переговоры о трансфере хавбека. По данным журналиста Сафака Малатьи, за 25-летнего Менса сине-бело-голубые готовы отдать 5 млн евро.

В этом сезоне чемпионата Турции Бернард провел 24 матча. На его счету пять голов и восемь результативных передач. Однако после 31 тура «Кайсериспор» располагается в зоне вылета.

Новости партнеров

Новости партнеров