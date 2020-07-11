Экс-депутат Рады объяснил, почему в разговоре России с Украиной пришло время ультиматумов

Украина не является в полном смысле этого слова независимым государством — у нее очень узкий коридор возможностей, и даже в вопросах, казалось бы, сугубо внутренних, она обязана ориентироваться на мнение заокеанских хозяев. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

Так собеседник ФАН прокомментировал новость о том, что заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Козак в ультимативной форме потребовал от главы правительства и президента Украины подтвердить либо опровергнуть заявления, сделанные их вице-премьером Алексеем Резниковым, в которых тот говорит о «неактуальности» Минских соглашений по Донбассу. В противном случае это будет означать развал нормандских договоренностей и обнуление всех усилий, которые были предприняты лидерами России, Германии и Франции ради установления мира на Юго-Востоке Украины.

«Это обращение Козака направлено скорее к западноевропейским партнерам по «нормандскому формату», которые взяли на себя ответственность за реализацию Минских соглашений, — считает Килинкаров. — Потому что абсолютно ясно, что господин Резников озвучивал позицию как раз высшего руководства страны, поскольку не выступает в качестве самостоятельного игрока в политике государства».

Однако в том маловероятном случае, если украинский вице-премьер говорил от своего лица, Киев действительно должен разъяснить остальным участникам «нормандского формата» свою официальную позицию, добавил экс-депутат Рады.

«И если она отличается от той, что явил миру Резников, то этот человек должен быть немедленно освобожден от должности в украинском правительстве, — убежден эксперт. — В конце концов, власти страны должны пояснить, что это, черт подери, такое было, и дать, наконец, ответ, собираются они выполнять Минские соглашения или нет».

По словам собеседника ФАН, уже давно пришло время «принимать решения» — идет седьмой год войны в Донбассе, и все ее участники порядком устали. Попытки же Украины затянуть конфликт с надеждой на политические изменения в воюющем регионе ни к чему не приведут. В этой связи решительная позиция сменившего тон Козака, в ультимативной форме потребовавшего от Киева ответа, может столкнуть процесс урегулирования конфликта с мертвой точки.

«Пришло время для ужесточения риторики в отношении желания или нежелания Украины реализовывать Минские соглашения, — сказал Килинкаров. — Но я уже сейчас могу точно сказать, что по крайней мере официально они из них не выйдут».

Экс-депутат Рады объяснил резкие смены в дискурсе украинских властей их реакцией на внешние раздражители, к которым, в том числе, относятся и президентские выборы в США.

«Очень многое зависит от того, какую позицию займет будущий хозяин Белого дома в Вашингтоне, — считает эксперт. — Если будет Дональд Трамп — это одно дело, и совсем другое — если Джозеф Байден. От себя скажу, что Киев ориентируется скорее на демократов: действующего президента Украина порядком раздражает, особенно после всех этих скандалов с телефонными разговорами».

Собеседник ФАН отметил, что практически всеми значимыми политическими процессами на Украине управляет Демократическая партия США. По его словам, у нее очень много агентов влияния, сидящих, в том числе, в самых высоких кабинетах. И Киев послушно подчиняется их требованиям.