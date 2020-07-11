Сериал «Сваты» остался без двух главных героев

Москва, 11 июля. Сериал «Сваты», который пользуется огромной популярностью в России, лишился двух колоритных и главных героев. В седьмой части не будет «родителей Ольги Николаевны», которых играли Владимир Зельдин и Ольга Аросева.

Причина их отсутствия весьма печальная — оба пожилых актера уже скончались. Ходили слухи, что «родителей» могут сыграть другие люди. Мнение основывалось на том, что роль главного героя Максима Ковалева в первом и втором сезонах доставалась разным актерам.

Однако наиболее внимательные поклонники эпопеи подчеркнули, что на сайте «Кино-театр.ру» в разделе, посвященном новой части, нет никаких данных о «родителях Ольги Николаевны».

Зато картина пополнится новыми героями. Одного из них сыграет сын актера Федора Добронравова — Виктор. На экране он предстанет молодым Иваном Будько.

Напомним, что весной активно циркулировали слухи, будто актриса Людмила Артемьева, которая играет Ольгу Николаевну, не стала участвовать в съемках седьмого сезона. Поклонники объясняли свои опасения тем, что актрисы не было на съемочной площадке. Фанаты «атаковали» ее вопросами на данную тематику. Спустя долгое время Артемьева обнадежила, что «Ольга Николаевна никуда не делась и остается».

Выход новой части запланирован на 2021 год.