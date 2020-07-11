На региональные доплаты пенсионерам Забайкалья направят 120 млн рублей

Чита, 11 июля. Минфин Забайкальского края выделил 120 миллионов рублей на региональную социальную доплату к пенсиям. Ее получат несколько категорий пенсионеров.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, право на надбавку имеют жители края, получающие пенсии по старости, пенсионеры по инвалидности, а также те, кто получает пенсии в связи с потерей кормильца.

Кроме того, доплата будет начислена неработающим пенсионерам, доход которых ниже 9 829 рублей — такова величина прожиточного минимума пенсионера, установленного в регионе.

В Минфине также обратили внимание, что забайкальцы предпенсионного возраста за средства бюджета смогут освоить дополнительную профессию. На эти цели в рамках регионального проекта по профобучению и дополнительного профессионального образования лиц данной возрастной категории выделено 1,7 миллиона рублей.