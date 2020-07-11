«Газпром» компенсирует остановку газопровода «Ямал-Европа» за счет европейских ПХГ

Москва, 11 июля. Компания «Газпром» решила не наращивать объемы транзита сырья через Украину, пока ведется ремонт газопровода «Ямал — Европа». Было принято решение о реализации запасов, которыми заполнены подземные хранилища газа (ПХГ) в Европе.

Стоит отметить, что с 6 по 11 июля прокачка топлива прекратилась с целью проведения планового ежегодного технического обслуживания. В прошлом году это обстоятельство привело к росту поставок сырья через Украину. Примечательно, что в нынешнем году, по данным портала Gas Infrastructure Europe, наблюдается снижение объемов прокачки сырья через соседнее государство, сообщал «Интерфакс».

Напомним, что в «Газпроме» рассматривали вариант прекращения транзита топлива через Украину. Перед наступлением зимы компания закачала в подземные хранилища 11,4 млрд кубометров газа. Именно из них сейчас и происходит отбор газа, чтобы компенсировать временную остановку газопровода.

Добавим, что ранее руководитель украинской компании «Нафтогаз» Андрей Коболев обвинил экс-премьера страны Юлию Тимошенко в попытках помешать реализации договора о транзите российского газа. Она обратилась в суд с требованием оспорить выделение оператора Газотранспортной системы Украины из «Нафтогаза». Коболев подчеркнул, что после искового заявления он получил письмо от «Газпрома», в котором было требование пересмотреть или расторгнуть договор по транзиту. По мнению руководителя компании, проигрыш суда в пользу Тимошенко может дать преимущество российскому поставщику газа.