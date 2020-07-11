Российские автомобилисты рассказали, как будут экономить на бензине

Москва, 11 июля. Российские автолюбители рассказали, как они собираются экономить на бензине, если в будущем он подорожает. Почти половина опрошенных заявила, что продолжит регулярно пользоваться личным транспортом. Об этом сообщают специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» и сайта «За рулем».

47,5% респондентов подтвердили, что продолжат ездить по-прежнему. Однако многие россияне ради экономии бюджета готовы отказаться от некоторых своих привычек. 43,4% опрошенных заявили, что сократят число и дальность своих поездок по личным делам, а 24% граждан будут реже использовать личный транспорт для рабочих поездок.

Отмечается, что 19% россиян готовы пересесть на велосипед или передвигаться пешком. 19,3% горожан готовы кардинально подойти к решению проблемы и продать личный автомобиль. 16,6% граждан планируют пользоваться общественным транспортом, такси или каршерингом.

Менее 10% голосов пришлось на варианты, где можно кооперироваться с другими автовладельцами для поездок на работу или по личным целям.

Руководитель пресс-службы агентства «АВТОСТАТ» Азат Тимерханов считает, что большинство водителей готово к тому, что в будущем цены на бензин могут вырасти.