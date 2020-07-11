Врач назвал простые способы восстановить легкие после коронавируса

Москва, 11 июля. Коронавирус может привести к одному из неприятных осложнений: фиброзным изменениям в легких. Происходит разрастание соединительной ткани, что приводит к нарушению газообмена — у людей начинается одышка. Врач-пульмонолог Кирилл Зыков дал переболевшим коронавирусом рекомендации по восстановлению легких.

Медик подчеркнул, что человеку надо минимизировать риск заболеть гриппом или ОРВИ. Эти заболевания могут спровоцировать фиброзные изменения. Прививки могут помочь снизить риск бронхолегочных заболеваний.

Зыков настоятельно рекомендует бросить курить. Речь идет про обычные сигареты, испарители и кальяны.

Значимым пунктом он назвал комплексную реабилитацию, которая не должна ограничиваться дыхательной гимнастикой. Данный процесс будет эффективнее проходить при участии физиотерапевтов, специалистов по ЛФК и даже психологов с диетологами.

Полезным эффектом обладают и аэробные нагрузки, если их длительность не менее получаса в день, а занятия проходят от трех раз в неделю на протяжении минимум двух месяцев.

Не лишним будет и помощь психолога, который поможет человеку правильно настроиться, следовать указаниям врача, регулярно заниматься дома.

Кирилл Зыков советует употреблять больше овощей и фруктов, в которых содержится высокий объем витаминов и антиоксидантов.

Он также добавил, что нет доказательств эффективности барсучьего жира при лечении заболеваний легких.