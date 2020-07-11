Вильфанд назвал причину погодных аномалий летом в России

Москва, 11 июля. Число природных катаклизмов в России постепенно увеличивается. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд связывает эту тенденцию с глобальным потеплением, которое характеризуется своей неоднородностью.

Эксперт отметил, что есть законы, по которым движение воздушных масс должно быть с запада на восток. Происходящее неоднородное глобальное потепление вносит серьезные коррективы. В районе Экватора климатические изменения минимальны: сотые градуса в течение нескольких лет. Совсем иначе происходит в северных, высоких широтах. Неравномерность климатических изменений приводит к тому, что характер движений воздушных масс становится меридиональным: с юга на север и с севера на юг. Данный процесс приводит к возникновению антициклонов в высоких широтах.

Эксперт обратил внимание, что 20 июня в Верхоянске воздух прогрелся до +38 градусов, что стало невероятным явлением. Ведь он считается полюсом холода Северного полушария. Синоптики установили причину жары — антициклон.

Роман Вильфанд добавил, что в южных регионах европейской части РФ температура может подняться до 43 градусов. Он не исключает, что это приведет к образованию смерчей на воде. Бывали уже случаи, когда торнадо «выходил на сушу».

Блокирующие антициклоны становятся причиной жары на Урале и в Западной Сибири, отметил ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков. Поэтому там редко идут дожди и повышается уровень пожароопасности.

Напомним, что ранее Роман Вильфанд прогнозировал российским регионам переменчивую погоду летом, пишет Ura.ru.