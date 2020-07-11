Дочь Ефремова призналась, что адвокат Пашаев плохо влияет на ее отца

Москва, 11 июля. Дочь артиста театра и кино Михаила Ефремова Анна Мария отреагировала на проблемы, которые появились у адвоката ее отца Эльмана Пашаева.

Она порадовалась появившейся информации о том, что защитника ее отца привлекут к ответственности за нарушение этики.

«Ну наконец-то», — написала она в своем микроблоге в Twitter.

Анна Мария считает, что Пашаев негативным образом влияет на ее отца, который после общения с адвокатом стал говорить несвойственные его стилю вещи. Об этом пишет Ura.ru. Девушка назвала бредом все заявления представителя защиты. Речь идет и о намерении артиста усыновить несовершеннолетних детей погибшего в аварии Сергея Захарова, о непризнании Ефремовым вины в ДТП. С точки зрения Анны Марии, ничего общего эти слова с действительностью не имеют. Девушка назвала Пашаева «некомпетентным».

Напомним, Александр Добровинский и Эльман Пашаев являются адвокатами по громкому уголовному делу Михаила Ефремова. Они могут быть наказаны за свою слишком активную публичную деятельность. Источник Федерального агентства новостей заявил, что речь может идти даже о лишении их адвокатского статуса.

Михаил Ефремов устроил смертельное ДТП в Москве, находясь за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, напоминает «ФедералПресс». Артист не справился с управлением транспортным средством и выехал на встречную полосу, после чего влетел в грузовик. Его водитель скончался в больнице.

Медицинская экспертиза показала, что в крови Ефремова было 2,1 промилле алкоголя, а также следы наркотических препаратов. В отношении артиста было возбуждено уголовное дело, ему грозит до 12 лет тюрьмы. Позже было заведено еще одно уголовное дело о незаконном обороте наркотиков.

Известный политолог, журналист и публицист Анатолий Вассерман считает, что вина Михаила Ефремова куда серьезнее, чем только совершение одного громкого ДТП со смертельным исходом. С его точки зрения, те, кто тем или иным способом защищают артиста, сами опасны для общества.