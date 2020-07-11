Независимый эксперт обнаружил несостыковки в причинах крушения MH17 в Добассе

Москва, 11 июля. Независимый эксперт Юрий Антипов обнаружил несостыковки в исследовании журналиста Сергея Пархоменко о причинах крушения малайзийского Boeing-777 в Донецкой области.

Материал был опубликован на «Медузе» еще в 2015 году. Пархоменко рассказывает о том, как связался с автором «торезской съемки» и объясняет, почему на опубликованном им фото виден след от ракеты «Бук». Антипов же ставит под сомнение доводы Пархоменко. По его словам, «слона-то автор и не приметил».

Пархоменко пишет, что снимок был сделан на окраине города Тореза, а направление съемки было в сторону Снежного, где, по его мнению, был установлен ЗРК «Бук». Антипов обратил внимание, что автор снимка совершенно забыл о дыме с места пожара после падения самолета. По мнению эксперта, авиалайнер горел на окраине села Грабово.

«Я уже наглядно доказал съемкой первых минут (после падения) из этого села, что дым уходил от места пожара под влиянием северо - северо-восточного ветра. И дым уходил в направлении юг — юго-запад. И после прочтения ссылки просто смотрим на прилагаемое спутниковое фото»,— написал он.

Первый вывод, который, по словам Антипова, можно сделать, состоит в том, что Грабово находится в совершенно другой стороне и никоим образом не может попасть в объектив камеры фотографа, который снимал Снежное. Эксперт пояснил, что даже если бы со своего места съемки в Торезе фотограф направил объектив в сторону Грабова, где виднелся дым после падения MН17, тогда характерный по форме шлейф дыма на его фото должен был уходить в левую сторону, а не в правую.

Еще один момент, на который обратил внимание Антипов — фото дыма от ракеты «Бука», которое появилось буквально в первые же часы после крушения самолета. Это, по мнению специалиста, указывает на то, что декорации по делу МН17 готовились основательно — заранее и как будто случайно был снят провоз «Бука» вплоть до Снежного.