Гузеева «королевским ответом» отказалась от участия в популярном шоу

Москва, 11 июля. Телеведущая Лариса Гузеева отказалась от участия в шоу Comment Out, хотя поклонники на это рассчитывали. Ее отказ прокомментировал ведущий этой программы Владимир Маркони.

Само шоу существует уже полтора года, в нем участвовали более 50 знаменитых персон, которых не испугал формат передачи. Суть программы в том, что двум звездам надо сделать выбор: написать провокационный, глупый комментарий или выполнить абсурдное наказание.

Приз получает участник, заработавший наибольшее количество баллов. Набравшему наименьшее придется пройти финальное испытание.

Шоумен Владимир Маркони хотел, чтобы в программе участвовала и Лариса Гузеева. Он объяснил ведущей, что это шоу — не просто «приколы за приколами», тут более глубокий смысл. Передачу он охарактеризовал как игру, позволяющую исследовать морально-этические рамки.

От участия в программе телеведущая отказалась. По мнению Маркони, на свое предложения он получил от Гузеевой «королевский ответ». Телеведущая ему сказала, что уже для себя решила, «что этично, а что неэтично».

Владимир Маркони также рассказал, что потребовалось много времени, чтобы уговорить Ксению Собчак принять участие в программе. Переговорный процесс был долгим, но теледива согласилась, пишет «Дни.ру».