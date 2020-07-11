Вдова Заграевского назвала истинную причину смерти художника

Москва, 11 июля. Супруга покойного художника и эксперта популярного шоу «Пусть говорят» Сергея Заграевского назвала истинную причину его смерти.

По ее словам, Заграевский скончался от острой сердечно-сосудистой недостаточности. Вдова художника обнаружила его в предсмертном состоянии в ночь с 5 на 6 июля. Мужчина скончался в своей московской квартире.

Заграевский перед смертью раскрыл семейную тайну на шоу «Пусть говорят». За несколько месяцев до своей смерти мужчина признался, что у него есть два внебрачных сына — Максим и Ян. По словам Заграевского, одному из них за 30, а второму — пока лишь 16. Однако художник с потомством общался крайне редко.

Напомним, Сергей Заграевский скончался в возрасте 55 лет. Он родился в семье поэтессы и архитектора, окончил МАДИ, а после выпуска пытался реализовать себя в разных сферах и в 1999 году пришел в искусство. С тех пор Заграевский полностью посвятил свою жизнь живописи. Также он изучал историю архитектуры, был создателем и руководителем Профессионального союза художников. Сергей Заграевский провел более десяти персональных выставок.

Чуть раньше ушла из жизни известная радиоведущая Юлия Норкина, ей было 52 года. В Сети в смертях художника Заграевского и Норкиной усмотрели жуткие мистические совпадения, указав на то, что их могло погубить «проклятие» шоу «Пусть говорят». Так, пиар-директор Анна Исаева увидела в смерти Сергея Заграевского жуткое мистическое совпадение.

«Косит экспертов не на шутку. То Норкина, то Заграевский», — подчеркнула она.

Своя версия произошедшего появилась у поклонников Сергея Заграевского и Юлии Норкиной. Они связали Виталину Цымбалюк-Романовскую со смертями художника и радиоведущей. У фанатов появилось предположение, что умирают медийные личности, которые неугодны окружению пианистки.

Экстрасенс Дарья Миронова прокомментировала эту версию, заметив, что у Цымбалюк-Романовской, действительно, плохая энергетика.