Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Вдова Заграевского назвала истинную причину смерти художника

35
0 Оставить комментарий

Вдова Заграевского назвала истинную причину смерти художника

Москва, 11 июля. Супруга покойного художника и эксперта популярного шоу «Пусть говорят» Сергея Заграевского назвала истинную причину его смерти.

По ее словам, Заграевский скончался от острой сердечно-сосудистой недостаточности. Вдова художника обнаружила его в предсмертном состоянии в ночь с 5 на 6 июля. Мужчина скончался в своей московской квартире.

Заграевский перед смертью раскрыл семейную тайну на шоу «Пусть говорят». За несколько месяцев до своей смерти мужчина признался, что у него есть два внебрачных сына — Максим и Ян. По словам Заграевского, одному из них за 30, а второму — пока лишь 16. Однако художник с потомством общался крайне редко.

Вдова Заграевского назвала истинную причину смерти художника

Напомним, Сергей Заграевский скончался в возрасте 55 лет. Он родился в семье поэтессы и архитектора, окончил МАДИ, а после выпуска пытался реализовать себя в разных сферах и в 1999 году пришел в искусство. С тех пор Заграевский полностью посвятил свою жизнь живописи. Также он изучал историю архитектуры, был создателем и руководителем Профессионального союза художников. Сергей Заграевский провел более десяти персональных выставок.

Вдова Заграевского назвала истинную причину смерти художника

Чуть раньше ушла из жизни известная радиоведущая Юлия Норкина, ей было 52 года. В Сети в смертях художника Заграевского и Норкиной усмотрели жуткие мистические совпадения, указав на то, что их могло погубить «проклятие» шоу «Пусть говорят». Так, пиар-директор Анна Исаева увидела в смерти Сергея Заграевского жуткое мистическое совпадение.

«Косит экспертов не на шутку. То Норкина, то Заграевский», — подчеркнула она.

Своя версия произошедшего появилась у поклонников Сергея Заграевского и Юлии Норкиной. Они связали Виталину Цымбалюк-Романовскую со смертями художника и радиоведущей. У фанатов появилось предположение, что умирают медийные личности, которые неугодны окружению пианистки. 

Экстрасенс Дарья Миронова прокомментировала эту версию, заметив, что у Цымбалюк-Романовской, действительно, плохая энергетика.

Новости партнеров

Источник: Интересная Россия
Новости партнеров