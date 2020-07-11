Сатановский предупредил о способности России присоединить украинский «суперплацдарм» НАТО

Москва, 11 июля. Западные страны во главе с США возвели бандитизм в ранг международной политики и предпринимают попытки «чистого гашения» России и других своих геополитических противников, заявил политолог Евгений Сатановский.

Так, антироссийские плацдармы возникают не только на Украине, но и в других бывших союзных республиках. Этот всплеск националистических и антироссийских настроений, по словам Сатановского, активно подогревается США и Европой. Он обратил внимание, что в соцсетях как по заказу публикуются видео и тексты о «русской угрозе».

«То у нас тема, что НАТО не будет идти на Восток, а тут у нас Украина – супер-плацдарм завтрашней войны против «злых москалей», — заявил Сатановский.

Москва отвечает на такие агрессивные шаги Запада дипломатическими нотами и выражением «разочарования». Однако при этом, как подчеркнул он, Россия способна присоединить к себе и украинский «плацдарм» НАТО, и другие бывшие советские республики, которые превращаются сегодня в такие же плацдармы Альянса.

«Я бы рассматривал вхождение в состав РФ, если так дальше пойдет, всего до Чопа и Ужгорода», — сказал он в эфире «Вести FM».

В нынешнем дискурсе, как считает политолог, у РФ нет возможности ответа, не предполагающего жесткую реакцию с применением оружия.