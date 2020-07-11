Доктор Комаровский рассказал, чем опасно лечение антибиотиками

Москва, 11 июля. Любой лекарственный препарат если не показан, то противопоказан. Особенно это касается антибиотиков, которые способны пагубно влиять на организм. Об этом в своем Instagram-аккаунте рассказал доктор Евгений Комаровский.

Соответствующий вопрос доктору был задан одним из подписчиков. Пользователи социальной сети попросили специалиста прокомментировать опасные последствия принятия антибиотиков.

«Любой лекарственный препарат, особенно антибиотик, если не показан, то противопоказан. Когда мы назначаем антибиотики при вирусной инфекции, мы не можем убить все бактерии в организме, которые могут потенциально вызвать осложнения. Мы убиваем только те бактерии, которые чувствительны к этому антибиотику», — поясняет доктор Комаровский.

При этом осложнения от заболевания все равно возникают благодаря бактериям, которые уцелели после принятия данного лекарства. Поэтому принятие антибиотиков в профилактических целях может не уменьшить, а лишь увеличить количество бактериальных осложнений.

«Люди упорно жрут антибиотики при вирусных инфекциях, думая что они таким образом себя защитят. А врачи знают одно — что если антибиотик не назначить, а потом возникнет воспаление легких, то скажут: «вот ты, зараза, нам ничего не назначил, теперь из-за тебя у нас воспаление легких!» — считает врач.

Он также развеял миф о том, что колоть антибиотики эффективнее, чем принимать в таблетках. Медик пояснил, что это вовсе не так и все современные лекарства прекрасно всасываются из желудка.

Напомним, использование медицинских масок здоровыми людьми служит более надежной защитой от распространения инфекции, чем применение их уже заболевшими. К такому выводу пришла группа голландских ученых. Об этом пишет газета «Известия».