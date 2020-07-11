Названы востребованные в России профессии

Москва, 11 июля. Эксперты Института прогрессивного образования составили рейтинг профессий, с которыми проще найти работу с учетом возросшего уровня безработицы и ситуации на рынке труда в России.

Специалисты отмечают, что особенно востребованными в разгар пандемии остаются медики.

Коммерческим структурам по-прежнему требуются специалисты способные вывести бизнес из кризиса, качественно и быстро перестроить работу организации под новые стандарты. Без работы, по мнению экспертов, не останутся квалифицированные антикризисные менеджеры, специалисты по цифровой трансформации бизнеса, IT-специалисты разного уровня, маркетологи, SMM-менеджеры и аналитики big data.

Кроме того, после кризиса многие компании будут остро нуждаться в менеджерах по продажам, которые смогут восстановить спрос на их продукцию, считают специалисты. Также на рынке труда востребованы водители, курьеры, операторы колл-центра и удаленные менеджеры.

В институте считают, что компаниям особенно требуются строители, так как в жилищном строительстве восстанавливается активность, растет количество инфраструктурных проектов и спрос на строительство загородных домов.

Эксперты считают, что, несмотря на строгие требования к кандидатам, при наличии необходимого бэкграунда высокооплачиваемую работу смогут быстро найти следящие за правопорядком специалисты: сотрудники охранных агентств и полицейские. Также быстро работу смогут найти психологи, личностные коучи, преподаватели, няни и сиделки.

«Многим придется сменить или сочетать виды деятельности, вложиться в переобучение и сертификацию таких навыков, которые считались частью хобби, побочным заработком или вовсе были забыты со времен получения «корочки» в техникуме. Одним из главных трендов посткоронавирусной эпохи станут временные работы», — цитирует директора Института прогрессивного образования Анна Маркс RT.

Ранее специалисты лаборатории «СберДанные» Сбербанка выяснили, что доходы россиян во время действия ограничительных мер из-за пандемии COVID-19 в марте — мае 2020 года упали на 4%.