Россияне начали собирать подписи за продление пособий на август

Москва, 11 июля. В Сети россияне создали петицию с просьбой выплатить семьям третье пособие в размере 10 тысяч рублей. В июне и июле подобные выплаты уже получили родители детей до 16 лет. По мнению авторов петиции, выплата матпомощи в августе сможет частично покрыть расходы по сбору ребенка в школу и разрядит финансовую напряженность.

Авторы отмечают, что предприятия и организации начинают постепенно возвращаться к работе. Тем не менее, социально-экономическая ситуация все еще требует вмешательства.

«1 сентября — это огромные расходы: нужно купить не только канцелярию, но и одежду, спортивную форму, обувь, рюкзак. Обычно сборы на учебу обходятся до 20 тысяч рублей. И уже сегодня многие боятся, что придется залазить в кредиты», — заявляют авторы петиции.

Поясняется, что в таком случае материальная помощь для семьи с ребенком была бы кстати.

Напомним, что в настоящее время жители России могут узнать всю подробную информацию о причитающихся им социальных выплатах через Единую государственную информационную систему социального обеспечения. Чтобы получить доступ к личному кабинету на сайте egisso.ru нужно подтвердить учетную запись в ЕСИА на портале госуслуг. Войти в личный кабинет можно как с компьютера, так и с мобильного телефона.