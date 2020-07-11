Товарищ Заграевского рассказал о странностях в гибели художника

Москва, 11 июля. В последние дни перед смертью художник Сергей Заграевский был очень сентиментален и чувствителен. Такое поведение было ему не свойственно. Об этом рассказал его товарищ, коллега по съемкам адвокат Александр Бенхин.

По его словам, Заграевский никогда не жаловался на здоровье и был довольно современным и разносторонним человеком.

«Крепкий, подтянутый мужик, около двух метров ростом! <...> В последнее время Сергей был очень сентиментальным — к месту и ни к месту. Часто вспоминал о внебрачных детях, и у него на даче жили близнецы-племянники, по 5 лет им, вроде, разрисовали ему все обои», — поделился впечатлениями адвокат с «Московским комсомольцем».

Он также опроверг слухи о тои, что Заграевский тяжело переживал пандемию. По словам коллеги художника, он был обеспеченным человеком, а каждая его картина, нарисованная акварелью, стоила около 1000 долларов.

Напомним, смерть эксперта шоу «Пусть говорят», художника Сергея Заграевского стала не только шоком для окружающих, но и породила череду слухов. Тем не менее, коллеги мужчины вспоминают, что художник всегда был хорошо одет, он не производил впечатление оголодавшего. Что касается слабых продаж картин, о которых ранее говорил Заграевский, то на фоне пандемии заказов стало меньше и у именитого Никаса Сафронова, обратил внимание Сорокин.