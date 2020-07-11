СМИ рассказали, в каком состоянии находится могила Олейникова

Москва, 11 июля. Nation News рассказали, в каком состоянии находится могила народного артиста России Ильи Олейникова на Казанском кладбище близ города Пушкин в Ленинградской области через восемь лет после его смерти.

В 2012 году у артиста диагностировали рак легкого. В результате химиотерапии актер потерял волосы и сильно ослабел. В конце октября 2012 года Олейникова госпитализировали с двусторонней пневмонией и ввели в состояние искусственной комы. Актер скончался, не приходя в сознание, 14 ноября 2012 года.

В день рождения артиста, 10 июля, на его могиле оказались букет живых и несколько букетов искусственных цветов, сообщает Nation News. Место выглядит чистым и ухоженным, отмечает издание. Над могилой установлен памятник. Артист сидит в домашней одежде на небольшом постаменте.

Илья Олейников приобрел наибольшую известность благодаря телепрограмме «Городок», которую актер создал в 1993 году вместе с артистом Юрием Стояновым. Передачу продолжали снимать практически до самой смерти Олейникова в 2012 году.

Ранее Юрий Стоянов похвастался солидной пенсией, которая, по его словам, составляет 60 тыс. рублей. Артист отмечает, что несмотря на режим самоизоляции, он продолжает активно работать. Недавно он запустил в социальных сетях мини-сериал «Стоянов в изоляции», в котором рассказывает, как проводит время на карантине вместе со своими родственниками.

Стоянов снимает свой новый сериал в доме, в бане и на приусадебном участке. Артист говорит, что у него нет цели монетизировать свой проект, он занимается им исключительно ради «душевного и профессионального выживания».