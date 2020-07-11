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СМИ рассказали, в каком состоянии находится могила Олейникова

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СМИ сообщили, в каком состоянии находится могила Олейникова через восемь лет после его смерти

Москва, 11 июля. Nation News рассказали, в каком состоянии находится могила народного артиста России Ильи Олейникова на Казанском кладбище близ города Пушкин в Ленинградской области через восемь лет после его смерти.

В 2012 году у артиста диагностировали рак легкого. В результате химиотерапии актер потерял волосы и сильно ослабел. В конце октября 2012 года Олейникова госпитализировали с двусторонней пневмонией и ввели в состояние искусственной комы. Актер скончался, не приходя в сознание, 14 ноября 2012 года.

В день рождения артиста, 10 июля, на его могиле оказались букет живых и несколько букетов искусственных цветов, сообщает Nation News. Место выглядит чистым и ухоженным, отмечает издание. Над могилой установлен памятник. Артист сидит в домашней одежде на небольшом постаменте.

Илья Олейников приобрел наибольшую известность благодаря телепрограмме «Городок», которую актер создал в 1993 году вместе с артистом Юрием Стояновым. Передачу продолжали снимать практически до самой смерти Олейникова в 2012 году.

СМИ сообщили, в каком состоянии находится могила Олейникова через восемь лет после его смерти

Ранее Юрий Стоянов похвастался солидной пенсией, которая, по его словам, составляет 60 тыс. рублей. Артист отмечает, что несмотря на режим самоизоляции, он продолжает активно работать. Недавно он запустил в социальных сетях мини-сериал «Стоянов в изоляции», в котором рассказывает, как проводит время на карантине вместе со своими родственниками.

Стоянов снимает свой новый сериал в доме, в бане и на приусадебном участке. Артист говорит, что у него нет цели монетизировать свой проект, он занимается им исключительно ради «душевного и профессионального выживания».

СМИ сообщили, в каком состоянии находится могила Олейникова через восемь лет после его смерти

 

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Источник: Nation News
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