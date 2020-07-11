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Зеленский нарушил очередное предвыборное обещание

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Зеленский нарушил очередное предвыборное обещание

Киев, 11 июля. Президент Украины Владимир Зеленский нарушил свое предвыборное обещание об отказе от использования государственных резиденций. Руководитель страны, несмотря на прежние заявления, уехал на дачу в историческом районе на юге Киева Конча-Заспу.

На действия Зеленского обратил внимание сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович. Он припомнил слова президента Украины о том, что тот никогда не будет отдыхать на правительственных дачах.

«Когда период «романтической юности» закончился, он понял, что на даче лучше будет жить он — это «намного лучше», — сказал Рабинович в эфире телеканала «112 Украина».

О намерении отказаться от использования президентских резиденций Зеленский заявлял между первым и вторым туром выборов. Тогда он заявил, что в загородных домах должны жить «какие-то маленькие детки» и отметил, будто бы не видит никакого в них смысла. Дачи руководителей страны он сравних с резиденциями ведущих королей, которые в настоящее время используются лишь как место для экскурсий.

Ранее политолог Владимир Карасев в беседе с Федеральным агентством новостей заявил, что отношение в Европе к Украине в последние месяцы сильно поменялось.

«Ситуация с отношением в Европе к Украине последние месяцы сильно поменялась. Если раньше Украину считали «бедной и несчастной жертвой агрессии», то теперь европейцы поняли, что Украина далеко не жертва. Она самый настоящий и безумный агрессор», — считает Карасев.

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