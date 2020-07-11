Фитнес-тренер рассказал, как сжигать жиры на велосипеде

Москва, 11 июля. Фитнес-тренер Лев Гончаров рассказал, как следует сжигать жиры в городе и призвал кататься на велосипеде в парках и на загородных велодромах.

Специалист отметил, что во время кардиотренировок для эффективного сжигания жиров необходимо поддерживать высокий пульс. Показатель будет индивидуальным у каждого человека, но усредненные значения находятся в районе от 120 до 150 ударов в минуту. Они позволяют не вредить организму и эффективно сжигать жир.

«Ты выходишь из подъезда и пешком можешь набрать необходимый пульс и сжечь ненавистные жиры. С велосипедом надо ждать выходного дня, надо брать велосипед и ехать за город, чтобы там на нем кататься», — рассказал фитнес-тренер.

Гончаров напомнил, что часто можно увидеть любителей, которые везут свой велосипед на крыше автомобиля. Для эффективного сжигания жиров с его помощью подойдут парки с велодорожками или загородные велодромы, считает специалист. В городе велосипед лишь доставит удовольствие.

«Людям нравится быстрая езда, обдувание ветром, адреналин и так далее. Катание на велосипеде быстрее, чем бег, но это просто удовольствие. Искать какую-то особую пользу в том, что бицепс бедра сжигает больше энергии, чем квадрицепс во время ходьбы — это неправильно», — цитирует тренера радио Sputnik.

Ранее австралийский педагог по физической культуре и спорту Белинда Нортон заявила, что правильный набор продуктов питания и их грамотная расстановка в кухонном шкафу являются основой успеха в борьбе с лишним весом.

Нортон посоветовала расставлять продукты в буфете таким образом, чтобы на первом плане всегда находились продукты органического происхождения и те, которые чаще всего применяются при готовке: орехи, семечки, мюсли, специи. Подальше от глаз нужно прятать те, которые применяются реже всего: крупы, макаронные изделия, а также различные сладости.