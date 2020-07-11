Клишас пригрозил адвокатам по делу Ефремова последствиями за их «водевиль»

Москва, 11 июля. Адвокатура является публично-правовым институтом, а не ток-шоу или шапито. Потому Федеральной палате адвокатов (ФПА) стоит обратить внимание на поведение юристов в деле актера Михаила Ефремова. С таким мнением выступил полномочный представитель Совета Федерации в Конституционном суде Андрей Клишас.

«Я считаю, что если Федеральная палата адвокатов этот водевиль адвокатский по делу Ефремова не остановит, то надо подумать, как это сделать без ФПА», — заявил он в беседе с РБК.

По словам Клишаса, он уже обратился с соответствующим в ФПА. Вместе с тем в палате пояснили, что благодарны сенатору за проявление внимания к проблемам современной адвокатуры.

Напомним, ранее адвокаты Александр Добровинский и Эльман Пашаев, которые представляют интересы двух сторон в уголовное деле о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова, были привлечены к дисциплинарной ответственности. Юристы нарушили нормы профессиональной этики.

Вместе с тем, источник Федерального агентства новостей, хорошо знакомый с российской юридической системой, заявил, что речь может идти даже о лишении их адвокатского статуса.

8 июня актер Михаил Ефремов стал виновником смертельного ДТП в столице. В результате аварии погиб один человек. Позднее стало известно, что в момент ДТП Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

9 июня столичный суд отправил Ефремова под домашний арест до 9 августа. 6 июля следствие по делу Ефремова было завершено. Актеру предъявлено обвинение по части четвертой статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы.

На сегодняшний день многие политики и общественные деятели высказали свое мнение, что актер должен оказаться в колонии.