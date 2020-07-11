Эксперты рассказали, как правильно и безопасно снять деньги из банкомата

Москва, 11 июля. Для того, чтобы безопасно снять деньги из банкомата и не стать жертвой мошенников, необходимо руководствоваться несколькими правилами. О них рассказали эксперты.

Основным правило гласит — не пользовать банкоматом, который установлен на улице, вне офиса банка, и вдали от большого скопления людей. Дело в том, что в большинстве случаев с устройствами, которые стоят вдали, проще совершить противоправные действия.

«В отделениях банка или торговых центрах подобные ситуации исключены, так как уровень защищенности за счет наличия камер видеофиксации и охраны значительно выше», — отметил гендиректор компании «АТМ Альянс» Денис Кучаев.

Кроме того, при работе с банкоматом и вводе пароля, необходимо прикрывать клавиатуру рукой. Дело в том, что мошенники способны установить не только считыватели карт, но и собственные скрытые камеры, сообщает агентство экономической информации «Прайм».

В свою очередь юрист, председатель коллегии адвокатов «Ваш юридический поверенный» Константин Трапаидзе, отметил, что перед тем, как снимать или класть деньги в банкомате, необходимо посмотреть на людей, которые находятся вокруг него. Кроме того, не стоит принимать помощь от незнакомых лиц или соглашаться на снятие якобы переведенных денег.