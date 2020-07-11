Эксперт рассказал, где не следует покупать рыбу горячего копчения

Москва, 11 июля. Директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин рассказал, где в жаркую погоду не следует покупать рыбу горячего копчения.

Специалист отметил, что горячее копчение позволяет увеличить срока годности слабосоленой рыбы. Но на необорудованном холодильниками рынке продукт все же лучше не покупать, считает Фомин.

«Наличие на прилавках на рынке рыбы горячего копчения не значит, что продукт качественный. Температура хранения продукции горячего копчения — от 0 до +4 градусов, допускается более высокая температура, до +12 градусов, но тогда срок хранения сокращается. Если продукция продается на рынке не из холодильника, покупать ее нельзя. Вы не знаете, сколько она там хранилась», — рассказал Фомин.

Эксперт отметил, что если просто хочется поесть рыбы, лучше брать не горячего копчения, а мороженую или свежую, и приготовить ее самому. По словам Фомина, при копчении сохраняются не все свойства рыбы.

«Если говорить о белках, жирах, минералах, они сохраняются независимо от видов термообработки. Если говорить о витаминах, то при термообработке они разрушаются. При температуре выше 70 градусов витамины и биологически активные вещества разлагаются», – цитирует эксперта радио Sputnik.

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