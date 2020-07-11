Доктор Мясников заявил, что натуральный кофе предотвращает рак

Москва, 11 июля. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о пользе натурального кофе, который может предотвратить связанные с печенью онкологические заболевания. Мнением доктор поделился в соцсети Instagram.

Мясников подчеркнул, что речь идет именно о натуральном кофе. Напиток полезен при проблемах с печенью, способен предотвратить «превращение» в цирроз гепатита, а цирроза — в онкологические заболевания.

«Поэтому 3-5 чашек кофе в день для людей с заболеваниями печени просто необходимы. У больных гипертонией, если они употребляют кофе не впервые и адаптированы к нему, кофе не вызывает дальнейшего повышения давления», — заявил Мясников.

В заключении врач сослался на исследования и научные труды, в которых говорится о пользе кофе для профилактики аритмии и инфаркта, в том числе повторного.

Ранее Мясников объяснил, что в 2019 году исследователи пришли к выводу: в отношении сердечных заболеваний красное мясо не вредно. Также считается, что употребление этого продукта связано с рисками онкологии кишечника, добавил ведущий. Врач напомнил, что мясо является бесценным источником многих витаминов и микроэлементов, поэтому его рекомендуется употреблять, но не более трех раз в неделю.

Он также сообщил, что стереотип о том, что каждый день нужно проходить десять тысяч шагов, ошибочен. Врач назвал это примерным объемом физической нагрузки. Тем, кому не нравится ходить, он посоветовал бегать или плавать. Главное, по словам телеведущего, двигаться.