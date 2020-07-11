Идею о выплате 10 тысяч рублей в августе поддержали жители Пензы

Пенза, 11 июля. Продление на август выплат социальной помощи для семей, воспитывающих ребенка до 16 лет, было бы весьма логичным. К такому мнению пришли жители Пензы.

Горожанка по имени Алла обратилась в местное информационное издание PenzaInform.ru, высказавшись об ожидаемых выплатах. По мнению женщины, жители страны «вправе рассчитывать на третью выплату», поскольку она поможет в покупке необходимых вещей для сбора ребенка в школу.

«Раз уж государство решило позаботиться о нас, нужно последовательно идти к цели. Выплата 1 августа стала бы логичным завершением такой поддержки», — пояснила она.

По ее мнению, если выплаты поступят также и 1 августа, «это будет достойно».

Напомним, ранее депутат Госдумы Михаил Тарасенко в беседе с Федеральным агентством новостей оценил шансы на продление выплат семьям с детьми до 16 лет в августе. По его мнению, данное предложение выплаты третьего единовременного пособия оправдано в связи с проблемами занятости населения в России из-за пандемии коронавируса.

Вопрос об утверждении пособий российским семьям на август уже поднимался в Госдуме и органах исполнительной власти, признался парламентарий. При этом все будет зависеть от экономических возможностей страны.