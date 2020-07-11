Эксперт заявил о возможном прекращении совместного освоения Курил Россией и Японией

Токио, 11 июля. Совместная хозяйственная деятельность России и Японии на Южных Курилах может прекратиться после принятия поправок в Конституцию РФ, которые предполагают сохранение территориальной целостности страны. К такому выводу пришел эксперт по российско-японским отношениям Юкио Асадзума.

Он отмечает, что возможность для продолжения переговоров о территориальном вопросе якобы остается. При этом он отмечает, что пространство для экономического сотрудничества «значительно уменьшилось».

«Причина в том, что с японской стороны чрезвычайно снизилась мотивация для продвижения бизнеса с Россией <…> Если территориальная проблема зайдет в тупик, то будет невозможно продолжать переговоры о мирном договоре», — приводит слова Асадзумы РИА Новости.

В результате эксперт приходит к выводу, что совместная хозяйственная деятельность двух стран может быть приостановлена.

Напомним, уже на протяжении нескольких десятков лет отношения России и Японии омрачены отсутствием мирного договора по итогам Второй мировой войны. Япония высказывает свои претензии на южные острова Курил. Москва же неоднократно заявляла, что Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи вошли в состав РФ по итогам войны.

Диалог был вновь активизирован после принятия поправок в Конституцию РФ. Как ранее пояснил заместитель председателя Госдумы Петр Толстой в своей статье для «Известий», изменения в основной закон страны были внесены в том числе и для того, чтобы Россия была неделимой и не могла отчуждать свои территории, будь то Крым, Калининград, Курилы или Карелия.