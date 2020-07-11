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Рябков заявил, что Россия ответит на попытки США обеспечить военное преимущество

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Рябков заявил, что Россия ответит на попытки США обеспечить военное преимущество

Москва, 11 июля. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия сможет ответить США на любые попытки обеспечить себе неоспоримое военное преимущество.

По словам дипломата, в сфере контроля над вооружениями Соединенные Штаты стремятся обеспечить себе максимальную свободу.

«Они считают принципиально допустимым двигаться в направлении нахождения способов обеспечить для себя неоспоримое военное преимущество. Они этого не достигнут, потому что на любое действие всегда есть противодействие», — отметил замминистра в эфире Дума.тв.

Дипломат заявил, что Россия неоднократно доказывала наличие «эффективнейшей» системы обеспечения своей безопасности технологическими и военными средствами. Рябков подчеркнул, что сомнений в этом не должно быть ни у кого.

Ранее главнокомандующий Военно-морского флота России адмирал Николай Евменов заявил, что в 2020 году ВМФ пополнят четыре десятка кораблей и судов. Надводную составляющую ВМФ в океанской зоне усилят фрегаты нового поколения типа «Адмирал Горшков». Кроме того, в июле в ВМФ войдет фрегат «Адмирал Касатонов», который на данный момент завершает испытания.

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Источник: Дума.тв
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