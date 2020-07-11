Седокова назвала себя «однозначным экспертом» по сексуальности

Москва, 11 июля. Экс-участница коллектива «ВИА Гра», певица Анна Седокова назвала себя экспертом по сексуальности и рассказала, что включает в себя это понятие. Соответствующий пост звезда опубликовала вместе с коротким видео в соцсети Instagram

На записи Седокова позирует в корсете и коротком платье. В подписи к посту исполнительница отметила, что сексуальность равняется уверенности в себе и женственности. По мнению певицы, женщину каждый день должны завоевывать, «ревновать и оберегать».

«Сексуальной женщиной хочется обладать, ей хочется дарить подарки и завоевывать каждый день. Ее хочется ревновать и оберегать. Для меня стоит знак равенства между словами сексуальная и желанная», — написала Седкаова.

Певица заявила, что этому можно научиться у нее, как у «мастера» и «однозначного эксперта». Седокова также задала подписчицам вопрос, в кого из сексуальных женщин они хотели бы превратиться.

Ранее Седокова не смогла сдержать слез, рассказывая об изменах своего экс-супруга, футболиста Валентина Белькевича. Звезда вспомнила, как, будучи беременной, искала спортсмена в стриптиз-клубе. Тогда, несмотря на унижение, Анна просто увела его домой. Через четыре месяца после родов артистка поняла, что больше не хочет терпеть такое отношение. При этом ее мать запрещала ей бросать Белькевича, пугая тем, что она станет «никому не нужной женщиной — старой и с ребенком на руках».

Анна послушала мать и продолжала жить в браке с Белькевичем, но спустя два года все-таки решилась на развод.

Сейчас певица состоит в отношениях с баскетболистом Янисом Тиммой. У звезды есть трое детей, собственное шоу. Она также запустила собственную линейку одежды. С матерью она перестала общаться.