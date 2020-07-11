Назван топ-5 самых привлекательных российских артисток «в теле»

Москва, 11 июля. Составлен ТОП-5 самых привлекательных представительниц российского шоу-бизнеса, которые не стесняются своего веса. Несмотря на отсутствие традиционных стандартов красоты, эти отечественные артистки выглядят потрясающе.

1. Анна Семенович

Лидирующее место в списке занимает российская певица, экс-солистка группы «Блестящие» Анна Семенович. Она известна не только большим бюстом, но и не скромными объемами. Тем не менее, это не мешает исполнительнице выглядеть пикантно, несмотря на то, что недавно ей исполнилось 40 лет.

Ранее подписчики удивились естественной красотой Семенович. Артистка опубликовала в своем Instagram небольшой видеоролик, сделанный, судя по всему, в деревне. В нем звезда на фоне коровы рассказала, что надоила молока, перебрала гречку, накормила гусей и прополола грядки. Она радостно сообщила, что после такой работы заслужила выпить вина.

2. Екатерина Скулкина

Более всего она известна по своему частию в юмористическом шоу «Comedy women». Она имеет нескромную фигуру, однако она полностью ее устраивает. Это подтверждается привычкой Скулкиной носить узкие обтягивающие платья. Тем не менее, подобные наряды хорошо смотрятся на ведущей.

Несмотря на солидные объемы, Екатерина Скулкина все равно старается следить за своей фигурой и заниматься в спортивном зале. Так, например, она недавно опубликовала новые фото из спортзала, вызвавшие активный отклик ее поклонников. В подписи к снимкам артистка рассказала, что открывает новый сезон тренировок.

3. Надежда Ангарская

Ангарская является не только певицей и актрисой, но и победителем реалити-шоу «Последний герой. Зрители против звезд». Несмотря на, возможно, лишние килограммы, артисте удается выглядеть хорошо и модно. Об этом пишет Пятый канал.

4. Светлана Пермякова

Широкому кругу телезрителей она известна по роли в сериале «Интерны». После съемок поклонники актрисы заметили, что Пермякова значительно потеряла в килограммах, однако не до конца. Тут стоит отметить, что артистка хорошо смотрится и сейчас.

5. Екатерина Копанова

На сегодняшний день Екатерина Копатова воспитывает трех дочек и сына. Роды четырех детей сказались на фигуре бывшей звезды «Моей прекрасной няни», тем не менее актрисе удается выглядеть обворожительно.

Напомним, ранее российская певица и участница коллектива Little Big Софья Таюрская рассказала подписчикам, как она избавилась от лишнего веса и пришла в форму без изнуряющих диет.