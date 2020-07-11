Савичева объяснила причины разводов звездных пар

Москва, 11 июля. Певица Юлия Савичева объяснила причины частых разводов звездных пар.

В последнее время о расставании объявили сразу несколько известных семей. В том числе юморист Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус, артисты Агата Муцениеце и Павел Прилучный, фотограф Дмитрий Исхаков и певица Полина Гагарина. По мнению Савичевой, причина может крыться в действовавшем в России из-за пандемии коронавируса режиме самоизоляции.

«Переживая режим, люди, а особенно творческие личности, вынуждены ежедневно находиться рядом и заново узнавать друг друга в непростых обстоятельствах, когда пропадает возможность прогуляться до кинотеатра и сменить ракурс своих мыслей, или отправиться на работу и с головой погрузиться в дела, забыв о домашних проблемах», — отметила исполнительница в интервью Kp.ru.

Савичева рассказала, что подобный этап в отношениях она переживала с мужем — музыкантом Александром Аршиновым. Тогда звезда «пропадала» на съемках или гастролях, а супруг проводил время в студии. По словам Савичевой, незримая связь между ними в какой-то момент пропала.

Певица поняла, что пора что-то менять, иначе ситуация закончится разводом. В итоге она решил заняться здоровьем, больше времени проводить с семьей и отложить до лучших времен творческую деятельность.

Исполнительница добавила, что в непростые моменты людям необходимо беречь друг друга, независимо от того, звезды они или нет. По ее мнению, пары часто говорят о чем угодно кроме самого важного и поэтому расстаются.

Ранее психолог Анна Завгороднева предположила, что дети популярных актеров Агаты Муцениеце и Павла Прилучного могут получить психологические травмы из-за развода родителей.