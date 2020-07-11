Солист «Руки Вверх» Сергей Жуков решил заработать на карантине

Москва, 11 июля. В период пандемии коронавирусной инфекции многие зарубежные курорты остаются закрытыми для туристов. Тем не менее, на этом фоне активно развивается местный туризм. Солист группы «Руки Вверх» Сергей Жуков решил заработать на карантине и открыть собственный курорт.

Своеобразная база отдыха называется «Руки Вверх! Бар Open Air». О ее открытии певец рассказал сам в своем Instagram-аккаунте. Курортная зона расположилась на территории одного из подмосковных яхт-клубов. Судя по ролику, на ней присутствует пляж, бассейн, сцена, футбольное поле, бар и остальные развлечения, присущие курорту. По словам Жукова, резиденция рассчитана на 1000 человек.

«Мы запустили самый настоящий летний «курорт», где каждый житель Москвы и Подмосковья может вдоволь отдохнуть, повеселиться и потанцевать под открытым небом уже сейчас», — написал исполнитель.

Напомним, ранее и другие звезды российской эстрады обратили свое внимание на отечественные курорты и более скромные места для отдыха. Так, например, недавно «Золотой голос России» Николай Басков опубликовал в своем Instagram необычную фотографию, сделанную в деревне. Для снимка он надел полосатый костюм с белой футболкой под горло. Фоном для нового «лука» стал старый сарай.

Артист на снимке стоит в задумчивости, поэтому его сравнили с поэтом Сергеем Есениным, воспевавшим в стихах русскую деревню. Поклонники заметили, что Басков не поехал отдыхать на курорты Крыма и Краснодарского края, а выбрал место более уединенное.