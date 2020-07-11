Савичева рассказала о работе с Максимом Фадеевым

Москва, 11 июля. Певица Юлия Савичева рассказала о желании завести ребенка и трудностях в работе с продюсером Максимом Фадеевым.

Исполнительница призналась, что в ее жизни одним из самых сложных периодов стало время, когда она потеряла ребенка. Почти отчаявшись, певица решила сделать перерыв, чтобы восстановить здоровье и завершить обследование, но не знала, как правильно преподнести новость продюсеру.

«Это был гастрольный тур, во время которого специально, для соблюдения всех советов врачей, перелеты были отменены. Я помню, как в одном из городов я вышла на сцену и осознала, что в очередной раз ничего не получилось. В голове возникал только один вопрос: «А для чего все это нужно? Для кого?» — отметила Савичева.

Певица подчеркнула, что всегда мечтала о сцене и боялась покидать ее надолго. В то же время она понимала, что, не познав радость материнства, не может чувствовать себя счастливой.

«Я помню, как рыдала и билась в истериках. Именно тогда я позвонила Максу, и умоляла отпустить меня и дать возможность заняться здоровьем и семьей. Я понимала, что если сейчас не приму это решение — попаду в больницу, выжатая, как лимон, с подорванным здоровьем и буду никому не нужна», — сообщила певица в интервью KP.RU.

Звезда отметила, что через неделю, после того, как ей казалось, что надежды больше нет, она узнала о беременности. В настоящее время Савичева воспитывает трехлетнюю дочку Анну.

Ранее певица поделилась подробностями своей самой первой беременности. По признанию знаменитости, в то время она слишком много работала и не жалела своих сил, что стало причиной потери ребенка.