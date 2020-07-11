Пелагея показала в Instagram фото без макияжа

Москва, 11 июля. Российская певица Пелагея разместила в своем Instagram-аккаунте необычную фотографию, на которой она запечатлена совершенно без макияжа. Снимок по достоинству встретили поклонники исполнительницы.

Сразу несколько снимков в блоге Пелагеи появились вечером в пятницу. Буквально на всех них певица сфотографирована вместе с дочкой Таисией. В подписи к посту женщина отметила, что фотографии архивные, они были сделаны летом прошлого года.

«Поля и Тася без макияжа. Лето 2019», — подписала исполнительница.

За день фотографии отдыхающей семьи Пелагеи набрали более 53 тысяч отметок «Мне нравится» и тысячи комментариев. Многие из подписчиков отметили новые снимки и принялись хвалить внешний вид певицы.

«Тася на Полю похоже больше, чем Поля на саму себя», «Какая прелесть… Русская красота…», «Я вижу двух ангелов! Один заботится о другом! Дорогая прекрасна Пелагея!», «Великолепие», — комментируют восхищенные поклонники.

Напомним, ранее Пелагея запретила мужу — хоккеисту Ивану Телегину — видеться с дочерью Таисией. Как рассказала адвокат спортсмена Марианна Мировая, спортсмен хотел подписать все необходимые соглашения, когда певица неожиданно подала иск о взыскании алиментов.