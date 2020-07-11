Валерия огласила результаты теста на COVID-19

Москва, 11 июля. Российская певица Валерия (Алла Перфилова) огласила результаты теста на COVID-19. Соответствующее сообщение исполнительница опубликовала на личной странице в соцсети Instagram, под снимком на фоне клиники.

Певица поспешила обрадовать поклонников, сообщив, что тест на новую коронавирусную инфекцию показал отрицательный результат.

«Все под контролем. Тесты на коронованный вирус отрицательные», — написала Валерия.

Поклонники поспешили поддержать певицу. Подписчики пожелали Влерии крепкого здоровья и отметили, что исполнительница, как всегда, выглядит прекрасно и очаровательно.

Ранее певица призналась поклонницам, что ради красоты готова терпеть даже болезненные процедуры. Валерия рассказала о неприятном, но очень эффективном косметологическом ритуале, который помогает ей сохранять кожу в хорошем состоянии.

Артистка опубликовала, как указала сама, «девчачий» пост, где рассказала о визите к косметологу. Она отметила, что уже полтора года не посещала мастера и не делала процедуру, которую стоит выполнять хотя бы раз в полгода.

Валерия наглядно продемонстрировала некоторые этапы ритуала красоты. В частности, она показала, как выглядит ее лицо с нанесенным на него кремом для обезболивания, а также результат процедуры.