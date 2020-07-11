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Психолог объяснил обилие слухов вокруг смерти Норкиной

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Психолог объяснил обилие слухов вокруг смерти Норкиной

Москва, 11 июля. Обилие слухов вокруг смерти Юлии Норкиой объяснил психолог, конфликтолог, руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов.

Вокруг причины смерти радиоведущей Юлии Норкиной споры в СМИ и соцсетях не утихают по сей день. Трагедия продолжает обрастать невероятными слухами и сплетнями. Привычка подглядывать за жизнью известных персон «в замочную скважину» давно стала в современном обществе нормой. Чтобы привлечь к себе внимание готовы на все и сами звезды. Удовлетворяя жадное любопытство публики, они делятся в соцсетях самым сокровенным.

Причиной интереса к чужой жизни специалисты считают стремление отвлечься от собственных проблем, покритиковать и обсудить других. Большую тягу, при этом, народ испытывает к негативным новостям.

«Как мы знаем, «все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему». Трагедия для чужих глаз и ушей привлекательнее счастья. Ссоры, скандалы, измены вызывают куда больший интерес, чем спокойная и размеренная жизнь. Особенно, когда они обрастают слухами и сплетнями из «проверенных» источников», — цитирует Иванов портал «Утро.ру».

Трагедии в жизни публичных людей также позволяют обывателям почувствовать единение с ними.

Психолог объяснил обилие слухов вокруг смерти Норкиной

«Трагические события «объединяют» знаменитостей и простых людей: мы видим, что проблемы не обходят стороной известных людей, они тоже сталкиваются с предательством, теряют близких и родных», — подчеркнул эксперт.

Обычным людям на фоне неприятностей в жизни знаменитостей их жизнь представляется лучше, заключил Иванов.

Ранее телеведущий Андрей Норкин показал архивную фотографию «летящей и радостной» супруги Юлии. Ведущий опубликовал фото жены, которое было сделано на Родосе. На кадре женщина с «распахнутыми руками» сидит за пляжным столиком под зонтом. Он призвал подписчиков быть счастливыми и запомнить Юлию «летящей».

Сообщалось, что женщина умерла от инфаркта, однако затем первоначальная версия сменилась утверждениями, что журналистка могла свести счеты с жизнью.

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Источник: Утро.ру
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