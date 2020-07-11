ЦБ зафиксировал рекордный спрос на наличные у россиян

Москва, 11 июля. Центробанк РФ отмечает нетипично высокий для последних лет в России спрос на наличные деньги, говорится в материалах регулятора.

«Под влиянием временного увеличения неопределенности относительно перспектив развития макроэкономической ситуации в условиях пандемии коронавируса заметно возросло значение депозитов до востребования. По этой же причине сохранялся нетипично высокий для последних лет спрос на наличные деньги», — сказано в информационно-аналитическом комментарии ЦБ «Ликвидность банковского сектора и денежный рынок».

Увеличение объема наличных денег в России фиксируется с начала февраля. За пять месяцев объем вырос на 2,178 трлн рублей и на 1 июля стал составлять рекордные 12,42 трлн рублей.

Ранее руководитель Информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев отметил, что факт роста объема налички в стране говорит о возможной необходимости провести деноминацию из соотношения 1 к 100. По мнению специалиста, разумным решением будет вернуть в стране копейки. Они есть и сейчас, но деноминация должна дать возможность покупать на них что-то, например, бутылка воды может стоить 50 копеек.

Отметим, что ВОЗ советует вовсе отказаться от бумажных купюр и перейти на безналичный расчет во время пандемии. Однако, согласно результату опроса, большинство россиян по-прежнему не готово полностью отказаться от наличных. По их словам, безналичные средства недостаточно защищены, а также не все товары можно приобрести по безналичному расчету.