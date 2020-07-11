Украина решила подготовить ряд документов к встрече Зеленского и Лукашенко

Киев, 11 июля. Правительство Украины выступило с инициативой по подготовке ряда двухсторонних документов к встрече президента Владимира Зеленского и главы Республики Беларусь Александра Лукашенко. Об этом сообщила пресс-служба администрации президента Украины.

Соответствующую инициативу обсудил руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак в ходе телефонного разговора с белорусским коллегой Игорем Сергеенко.

«Андрей Ермак проинформировал Игоря Сергеенко об инициативе украинской стороны по подготовке ряда двусторонних документов к встрече президентов Украины и Республики Беларусь, которая планируется осенью этого года. Стороны договорились о дальнейших контактах для более предметного рассмотрения предложений», — говорится на сайте администрации президента Украины.

Также был поднят вопрос о сотрудничестве двух стран в области культуры. Встреча Лукашенко и Зеленского должна состояться в октябре в городе Гродно в рамках форума регионов двух государств.

Напомним, ранее Лукашенко предупредил об угрозе развала республики. Он отметил, что изменения в белорусском государстве должны исходить не от «Майдана», а от конституции, так как в противном случае Белоруссию ждет развал.