Россиянам объяснили, как легко узнать о всех причитающихся социальных выплатах

Москва, 11 июля. Жители России могут узнать всю подробную информацию о причитающихся им социальных выплатах через Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО), оператором и разработчиком которой являет Пенсионный фонд России.

Через ЕГИССО россияне могут получить все необходимые данные о назначенных мерах соцподдержки. Региональные власти при помощи Системы получают доступ к статистической информации о получателях мер социальной защиты.

Чтобы получить доступ к личному кабинету на сайте egisso.ru нужно подтвердить учетную запись в ЕСИА на портале госуслуг. Войти в личный кабинет можно как с компьютера, так и с мобильного телефона.

На сайте можно воспользоваться сервисом «Социальный калькулятор», которым позволяет увидеть все выплаты и льготы, на которые вы претендуете.

Ранее сообщалось, что многие работающие пенсионеры смогут получить новую выплату. В постановлении правительства РФ речь идет о людях старшего возраста (от 65 лет и старше), живущих в регионах, где ограничения по пандемии по решению местных властей продолжают действовать. Вынужденные оставаться дома работающие пенсионеры могут продлить электронные больничные до официального окончания режима самоизоляции в своем регионе.

Рассчитывается пособие по общим правилам. Максимальная выплата ограничена суммой в 69 961,65 рубля в месяц.