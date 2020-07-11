Родителям напомнили, как можно получить дополнительные выплаты на детей

Москва, 11 июля. Родители, которые платят налог на доходы, могут получить дополнительную выплату благодаря экономии за счет налогового вычета.

Стандартный вычет — это сумма, которую можно вычесть из дохода при расчете НДФЛ. Налогооблагаемая база уменьшается, и сам налог — тоже. Обоим родителям разрешено вычесть из суммы дохода 1,4 тыс. рублей, если в семье один ребенок. Двое детей позволят каждому родителю снизить сумму к налогообложению на 2,8 тыс. рублей. Третий и следующие дети дают право применить льготу 3 тыс. рублей.

Если у ребенка инвалидность, стандартный вычет увеличивается для родителей и усыновителей на 12 тыс. в месяц, для опекунов и попечителей — на 6 тыс. рублей.

Получить вычет можно двумя способами. Первый из них — на работе. Вычет предоставляют по заявлению, которое можно написать один раз. Работодатель сам все посчитает и выдаст зарплату вместе с сэкономленным НДФЛ.

Второй вариант подойдет тем, кто не работает по трудовому договору, но имеет доход, облагаемый НДФЛ (к примеру, от продажи или аренды квартиры). В этом случае по декларации можно вернуть излишне уплаченный налог за предыдущие годы или снизить текущие начисления.

В зависимости от ситуации и способа оформления вычета понадобиться определенный набор документов. Основные из них: свидетельство о рождении ребенка, свидетельство о браке, справка 2-НДФЛ за прошлый год.

Ранее сообщалось, что многие работающие пенсионеры смогут получить новую выплату. В постановлении правительства РФ речь идет о людях старшего возраста (от 65 лет и старше), живущих в регионах, где ограничения по пандемии по решению местных властей продолжают действовать. Вынужденные оставаться дома работающие пенсионеры могут продлить электронные больничные до официального окончания режима самоизоляции в своем регионе.

Рассчитывается пособие по общим правилам. Максимальная выплата ограничена суммой в 69 961,65 рубля в месяц.

