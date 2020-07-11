Экс-премьер Украины предрек стране скорый системный кризис

Киев, 11 июля. В ближайшее время Украина может оказаться в системном кризисе, а у правительства страны нет плана по его преодолению. К такому выводу пришел бывший премьер-министр Владимир Гройсман.

Отмечается, что на данный момент Украина живет в условиях адаптивного карантина. Руководство страны ожидает второй волны коронавирусной инфекции в сентябре этого года. Тем не менее, утверждает Гройсман, предстоящая осень может усилить те негативные явления, которые жители страны наблюдали в начале 2020 года. Экс-премьер отмечает, что на данный момент основной задачей правительства должна быть фокусировка на нуждах людей, однако этого не происходит.

«Впереди сложная и непредсказуемая осень. А у правительства до сих пор нет плана, как преодолевать сложности», — сказал он в эфире местного телеканала «112 Украина».

Он также отметил, что из-за некомпетентности действующей власти в стране сворачиваются полезные инициативы. Так, например, правительство отказалось от реструктуризации налоговых платежей.

Тем временем экономика Украины продолжает падать. ВВП страны в январе–мае сократился на 5,9%. По прогнозам Международного валютного фонда, в 2020 году спад экономики страны составит 8,2%. Об этом пишут «Известия».