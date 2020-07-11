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Ученые из Томска изобрели уникальное незамерзающее дизтопливо

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Ученые из Томска изобрели уникальное незамерзающее дизтопливо

Томск, 11 июля. Ученые из Томского политехнического университета (ТПУ) предложили производить дизельное топливо по совершенно новому рецепту. Уникальный способ изготовления позволяет получить незамерзающий дизель, который будет иметь широкое практическое значение при работах в Арктике.

В настоящее время эксплуатация техники в арктических условиях требует использования специальных марок топлива, которые не застывают на морозе. Но со временем их производство становится все тяжелее. Чаще всего для получения топлива с подходящими характеристиками используют различные присадки, а ученые разрабатывают новые добавки в дизель. Тем не менее, порой на практике присадки не имеют никакого воздействия на топливо.

Ученые из ТПУ подошли к этой проблеме иначе. Они установили, что вовлечение в создание арктического дизтоплива тяжелой дизельной фракции повышает эффективность действия низкотемпературной присадки на 10 °С.

«Вовлекая нежелательную, в привычном понимании, тяжелую дизельную фракцию вместе с присадкой, можно получить из межсезонного топлива — зимнее, а из зимнего — арктическое», — цитирует РИА Новости доцента отделения химической инженерии ТПУ Марию Киргину.

В планах у химиков ТПУ выявить взаимосвязь между составами различных видов дизтоплива и эффективностью присадок.

Напомним, ранее ученые пришли к выводу, что потепление в Арктике ускорилось на 80 лет. В основе выводов ученых лежат температурные рекорды в Сибири. На прошлой неделе в Верхоянске было +38 градусов. В мае в селе Хатанга столбики термометров поднялись до +25. Об этом пишут «Известия».

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