Россияне старше 65 лет смогут получить новую выплату 

Москва, 11 июля. Многие работающие пенсионеры смогут получить новую выплату. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Речь идет о людях старшего возраста (от 65 лет и старше), живущих в регионах, где ограничения по пандемии по решению местных властей продолжают действовать. Вынужденные оставаться дома работающие пенсионеры могут продлить электронные больничные до официального окончания режима самоизоляции в своем регионе.

Новые электронные больничные оплачиваются за счет средств Фонда социального страхования напрямую работнику. Рассчитывается пособие по общим правилам. Максимальная выплата ограничена суммой в 69 961,65 рубля в месяц.

Ранее сообщалось, что россияне, которые ухаживают за престарелыми гражданами, смогут получить выплаты. В данном случае речь идет о тех людях, которые в период с апреля по июнь этого года взяли на временное проживание детей-сирот, инвалидов, престарелых людей. Право на получение выплаты в размере 12 130 рублей в месяц имеют работники и государственных, и негосударственных организаций.

В ПФР пояснили, что данная мера не распространяется на тех россиян, которые не имеют трудоустройства. Для них размер выплаты на одного человека, за которым осуществляется уход, составляет 1200 рублей или 10 тысяч рублей в месяц.