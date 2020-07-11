Минюст РФ отверг обвинения в причастности РФ к делу MH17

Москва, 11 июля. Россия отвергает все обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing-777 в небе над Донбасом и будет последовательно отстаивать свои интересы в международных судах. Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции РФ.

«До настоящего времени власти Российской Федерации не уведомлялись Европейским судом по правам человека о подаче Нидерландами против России жалобы на обстоятельства крушения малазийского Boeing в 2014 году в небе над Украиной. В случае поступления уведомления о жалобе Минюстом России будет организована необходимая работа во взаимодействии с компетентными органами», — говорится в заявлении.

Отмечается, что перед тем, как рассмотреть жалобу Нидерландов, суд должен будет оценить ее приемлемость. Однако данный этап может занять несколько лет, считают в Минюсте РФ.

Напомним, о том, что Нидерланды намерены обратиться в ЕСПЧ с иском против России в связи со сбитым над Донбассом малайзийским Boeing-777, стало известно 10 июля. Таким образом Амстердам якобы хочет добиться «правды, справедливости и ответственности» по делу MH17. В Госдуме РФ данные заявления уже расценили как продолжение провокаций против России.

Пассажирский Boeing-777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение под Донецком 17 июля 2014 года. На борту лайнера находились 298 человек. Все они погибли.