Экс-солистка SEREBRO оголила ягодицы, показав поклонникам новое тату

Москва, 10 июля. Экс-солистка группы SEREBRO Катя Кищук обрадовала поклонников откровенным фото.

Выступающая под псевдонимом Katerina певица опубликовала на своей странице в Instagram кадры фотосессии. Девушка предстала перед камерой в черном топе с оголенной спиной и стрингах, которые обнажили ее ягодицы. Кищук приняла позу, которая позволила максимально точно разглядеть ее татуировку.

Поклонники пришли в восторг от оголенных бедер певицы и осыпали ее комплиментами.

«Она решила окончательно добить хейтеров», — пишет пользователь под ником sofff_17.

«Какая красивая!» — восторгается flmllk.

«Ты невероятно красивая и прекрасная. Когда я смотрю на твои фото, я делаю маленькие шаги к любви к себе, спасибо тебе за это», — добавила please_lets_cry_together.

«Я без ума от твоей фигуры. Это просто космос. Нереальное сочетание изгибов и сочности. Прекрасно. Потрясно», — пишет olga_jersey.

Некоторые предположили, что на бедре певицы красуется все же не настоящее тату, а временное или нарисованное краской специально для фотосессии. Кищук оставила предположения фанатов без комментариев.

Ранее в пятницу российская телеведущая Анфиса Чехова восхитила фанатов откровенным фото. Чехова опубликовала снимок, на котором она позирует без бюстгальтера. При этом публикацию сопровождают философские стихи об отношениях.

В стихах Чехова признается, что отправляла своему поклоннику «корабли с высокими чувствами», однако они садились на мель. Отправленные поезда возвращались назад, а запущенные ракеты не смогли пробить атмосферу, так как избранник оказался приземленным.