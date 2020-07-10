Захарова иронично ответила на слова Трампа о «супер-пупер» ракете

Москва, 10 июля. В Москве не перестают удивляться американским разработкам в военной сфере, с иронией написала официальный представитель МИД Мария Захарова.

На своей странице в Facebook Захарова прокомментировала слова президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон разрабатывает «супер-пупер» ракету, которая сможет превышать скорость звука в 17 раз. Он подчеркнул, что будущее за космической сферой — как с точки зрения обороны, так и с точки зрения нападения».

«Скорость — это круто. Еще бы в цель попадали, а то мы помним, что стало с «прекрасными, новыми и умными ракетами» в 2018 году», — написала представитель МИД РФ.

Инцидент, о котором упоминает Захарова, произошел в Сирии два года назад. США, Великобритания и Франция нанесли удары по территории САР. По данным российского Генштаба, из 105 выпущенных ракет целей достигли только 22.

При этом больше всего от удара «умных» ракет пострадали различные хозяйственные постройки. Два снаряда не разорвались, их забрали российские военные. После эксперты заявили, что никаких принципиально новых деталей в этих ракетах не было.

Ранее слова Трампа о «супер-пупер» ракете прокомментировал глава МИД РФ Сергей Лавров. Он подчеркнул, что в Вашингтоне предпочитают использовать вместо стратегической стабильности как цели в отношениях держав новое понятие — «стратегическое соперничество великих держав».

Военный эксперт Алексей Хлопотов отметил, что России не стоит опасаться «супер-пупер-ракеты» Трампа, поскольку в мире нет оружия, способного угрожать РФ. По его словам, превосходство страны не определяется каким-то одним оружием, а заявление Трампа является элементом политики и попыткой надавить на общественное мнение.