Москва, 10 июля. Идея, предлагаемая Яном Бжезинским о принятии Украины и Грузии в НАТО, сильно бы повысила риск конфликта между Альянсом и Россией. Такое мнение высказал российский сенатор Алексей Пушков в своем Twitter.

«Яблоко от яблони <…>. Но это сильно повысило бы риск конфликта между НАТО и Россией. Поэтому в Париже и Берлине не хотят включать Украину в Альянс. Опасные игры», — пояснил Пушков.

Напомним, ранее Ян Бжезинский, являющийся сыном знаменитого политолога и идеолога холодной войны Збигнева Бжезинского, заявил, что Вашингтон должен активнее способствовать вступлению Киева и Тбилиси в НАТО. По его мнению, данное решение поспособствует «сдерживанию» России.

Ранее Алексей Пушков заявил, что слова командующего украинским флотом, контр-адмирала Алексея Неижпапы о готовящихся военных действиях против России не следует воспринимать всерьез. По мнению политика, сказанное Неижпапой это не более чем риторическая провокация.

Сенатор отметил, что целью данных заявлений является поддержание высокого градуса напряженности между Украиной и Россией. У Украины военного флота, как такового — нет, а главком командует лишь старыми катерами, считает Пушков.