Доцент РГГУ рассказал, как банковские мошенники легко обманывают своих жертв 

Москва, 10 июля. Мошенники похитили деньги с банковской карты и «повесили» кредит на доцента кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадима Трухачева. Сейчас историк пытается вернуть свои деньги через банки.

Трухачев рассказал радио Sputnik, что все началось с СМС с незнакомого номера. В тексте сообщалось, что к банковской карте прикреплен другой номер телефона. После пришло СМС с информацией о выводе средств. На номере Сбербанка 900 отвечал автоответчик.

Вскоре поступил звонок с номера 900. Только когда стало известно о мошенничестве, Трухачев понял, что это был номер 9ОО, где нули были заменены буквами.

«Они отправили мне СМС-коды, я должен был их назвать. В итоге, выдав код, я операцию одобрил. Мошенники повесили на меня кредит в Сбербанке и мультикарту в ВТБ. Я признаюсь, что сглупил и дал код подтверждения, но в то же время кредит я не брал, и подписи моей под ним нет. Заявка на кредит была не с моего номера», — рассказал доцент.

К этому моменту по факту преступления уже возбуждено уголовное дело. Трухачев ожидает ответа от банков, пытаясь вернуть деньги.

Из произошедшей ситуации больше всего доцента возмущает простота оформления кредита, для которого даже не требуется личное присутствие и подпись.

Ранее начальник отдела по противодействию мошенничеству компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов рассказал, как можно распознать звонок мошенника. По его словам, с каждым днем сделать это становится все сложнее.

Если позвонивший вам сотрудник банка просит осуществить какие-либо действия для блокировки карты или отмены банковской операции (назвать номер карты, кодовое слово, реквизиты, CVV, код из SMS), то вы должны понять, что разговариваете с мошенником. Реальные сотрудники банка обладают этой информацией, у них есть все полномочия, чтобы заблокировать карту клиента или произвести другие операции без его ведома.