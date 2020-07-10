Путин объяснил уважительный тон России в диалоге с партнерами

Москва, 10 июля. Представители правительства России ведут диалог с партнерами из других стран исключительно в уважительной манере. Иное поведение неприемлемо. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин.

Соответствующее заявление лидер страны сделал в интервью телеканалу «Россия-1». У главы государства спросили, почему Россия ведет внешнюю политику, столь уважительную к внешним партнерам, несмотря на их порой откровенно хамское поведение.

«Я не считаю, что защищая свои интересы, мы должны выглядеть как какие-то придурки, как сумасшедшие, которым в руки попалась бритва, и они бегают и ею размахивают, да еще и поносят всех разными неудобоваримыми выражениями», — сказал Владимир Путин.

Он также поделился мнением, в каком векторе будут развиваться внешнеполитические отношения в будущем. Владимир Путин считает, что противостояние на международной экономической арене будет продолжаться.

Напомним, создание возможностей для честного труда, образования и здоровья людей лежит в основе внутренней государственной политики России. Об этом ранее Владимир Путин заявил на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив. Он отметил, что все основные пункты государственной политики строятся ради человека.